السجن 15 سنة لمدانين بالسطو على منزل في الكوفة

2019/02/26 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بالسطو المسلح على احد المنازل في الكوفة بمحافظة النجف.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة نظرت قضية ثلاثة مدانين قاموا بالدخول الى احد الدور في الكوفة حي السفير وتحت تهديد السلاح وقيامهم بسرقة مبالغ مالية من صاحب المنزل اضافة الى مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل”.

وأشار الى أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 440/1 و 2 و 3 و 4 من قانون العقوبات”.

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