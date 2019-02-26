2019/02/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مركز “ناشونال انترست” الأمريكي ،الثلاثاء، إن السعودية تتحمل مسؤولية وفاة 85ألف طفل يمني جوعاً.وقال المحلل السياسي للمركز ماثيو ريزنر ان “الضربات الجوية تستهدف المدنيين وأن العدوان السعودي مسؤول عن المجازر التي يرتكبها كقصف مسيرات الجنائز والمناطق الزراعية والحصار الطويل للموانئ والمطار”.وشدد على ضرورة مناقشة التدخل العسكري الأمريكي في اليمن وإعادة النظر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناشونال انترست”: السعودية تتحمل مسؤولية وفاة 85ألف طفل يمني جوعاً alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ناشونال انترست”: السعودية تتحمل مسؤولية وفاة 85ألف طفل يمني جوعاً) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ناشونال انترست”: السعودية تتحمل مسؤولية وفاة 85ألف طفل يمني جوعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).