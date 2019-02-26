صحيفة: 5 صفقات مدريدية تمهد لعصر غلاكتيكوس جديد

2019/02/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة صفقات مرعبة يستهدفها ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد خصص 345 مليون إسترليني، لتدعيم صفوفه في الصيف عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة للويلزي غاريث بيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقدم أعمار نجوم ريال مدريد أيضًا يجبر إدارة الميرنغي على الإنفاق في الصيف المقبل، حيث إن مارسيلو يبلغ 30 عامًا، سيرجيو راموس (32)، لوكا مودريتش (33)، كريم بنزيما (31)، توني كروس وغاريث بيل (29).

وأكدت الصحيفة أن هاري كين على رأس قائمة الصفقات المستهدفة، والتي تضم أيضًا كل من نيمار دا سيلفا، باولو ديبالا، إيدين هازارد، وماتياس دي ليخت.

يذكر أن ريال مدريد حصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في آخر 5 مواسم، وتسعى إدارة الميرنغي لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق في السنوات المقبلة عن طريق بدء عصر غلاكتيكوس جديد.

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