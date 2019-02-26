زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام استعداداً للقمة مع ترامب

2019/02/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى فيتنام اليوم الثلاثاء استعداداً لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وتهدف هذه القمة المرتقبة إلى محاولة التوصل إلى اتفاقية بشأن تعهد كوريا الشمالية التخلي عن برنامج أسلحتها النووية.





وسافر كيم من عاصمة كوريا الشمالية عبر القطار ليصل إلى المحطة في المدينة الفيتنامية دونج دانج بعد مروره بالحدود من الصين، بحسب وكالة رويترز.





ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الفيتنامية "هانوي" مساء اليوم الثلاثاء.





ومن المخطط أن يلتقي ترامب مع كيم لفترة وجيزة في محادثات سرية مساء غداً الأربعاء، يعقبها وجبة عشاء جماعية، حيث سيرافق كل منهما ضيفان ومترجمون فوريون، وفقاً لتعليقات السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز في تعليقات مع المراسلين.





كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه قد يتبع ذلك اجتماعات عديدة بين الرئيسيين في يوم الخميس.





وكان ترامب كتب في تغريدة أمس أنه سيتوجه إلى فيتنام من أجل عقد قمة هامة مع كيم جونج أون.





وأضاف الرئيس الأمريكي: "مع إتمام عملية نزع السلاح النووي فإن كوريا الشمالية ستصبح قوة اقتصادية لكن بدونها فإنها ستكون فقط المزيد من الشيء نفسه".





وتابع: الزعيم كيم سيتخذ قراراً حكيماً.





وتأتي هذه القمة الثانية التي تجمع رئيس الولايات المتحدة وزعيم كوريا الشمالية بعد قمة تاريخية عقدت في سنغافورة قبل 8 أشهر.





وكان كيم قد تعهد في قمة سنغافورة بإتمام عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





يذكر أنه من المقرر كذلك أن يعقد كل من ترامب وكيم محادثات منفصلة مع القادة الفيتاميين.





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