مارك كارني: مستعدون لدعم الاقتصاد حال تنفيذ البريكست دون اتفاق

2019/02/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس بنك إنجلترا إنه يتوقع توفير البنك المركزي مزيداً من الدعم للاقتصاد حال تنفيذ البريكست دون اتفاق.





وأضاف كارني في تقريره السنوي إلى البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء أنه يتوقع تقديم مسؤولي البنك كل الدعم الممكن من جانب السياسة النقدية مع واقع الظروف الاستثنائية التي تصاحب البريكست.





ولكن أوضح كارني أن هناك حدوداً لقدرة البنك على توفير هذا الدعم.

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدل الفائدة مرتين فحسب منذ الأزمة المالية العالمية، لتسجل حاليا 0.75%، وهو مستوى قريب من المعدل القياسي المنخفض عند 0.25%.





وكانت تقارير صحفية أفادت اليوم، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تفكر في تمديد الموعد النهائي للبريكست إلى ما بعد 29 مارس المقبل.





وكانت تريزا ماي صرحت أمسب رفضها لاقتراحات تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن "أي تأخير لهذه العملية لا يؤدي إلى اتخاذ قرار في البرلمان، فهو لا يقدم صفقة".





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