2019/02/26 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد القيادي في تحالف سائرون أيمن الشمري، اليوم الثلاثاء، أن توجه القوات الأمريكية نحو تسليح العشائر في مناطق غرب الانبار يعد خطوة منافية للقانون وانتهاكا لسيادة الدولة العراقية.وقال الشمري في تصريح لموقع / الأنصار/، أنه “لو كانت هدف واشنطن من تجنيد العشائر هو مواجهة خطر الإرهاب، فكان الأجدر بها منح هذه الأسلحة والعمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي في سائرون: امريكا تسلح بعض عشائر الانبار للدفع باتجاه حرب أهلية alansaar.

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