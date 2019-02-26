2019/02/26 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية ،الثلاثاء، عن أسماء القادة الدواعش المسؤولين عن قرار ذبح المختطفات الإيزيديات العراقيات في سوريا.وعدت الوكالة أسماء من بين ثمانية قادة بتنظيم “ داعش” الإرهابي، المسؤولين عن إصدار القرارات ومنها قرار ذبح الفتيات الإيزيديات العراقيات المختطفات مع أطفالهن وباقي أطفال وأبناء المكون الإيزيدي العراقي، في منطقة الباغوز الحدودية بين العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سبوتنيك” تكشف أسماء القادة الدواعش المسؤولين عن ذبح الإيزيديات العراقيات في سوريا alansaar.

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