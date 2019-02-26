نائب يعلن حسم الاتفاق بين الفتح وسائرون لإكمال الكابينة الوزارية

2019/02/26 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، أن تحالفه حسم الاتفاق مع تحالف سائرون لإكمال الكابينة الوزارية بداية الفصل التشريعي الجديد ، فيما بين أن الجلسات الأولى ستخصص للتصويت على الوزارات المتبقية وإكمال رئاسات اللجان النيابية الدائمة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اللجان المشكلة من تحالفي سائرون والفتح […]

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