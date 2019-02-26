2019/02/26 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أمرت مقاطعة في جنوب شرق الصين بوقف أعمال تعدين الغاز الصخري وسط مخاوف بشأن احتمالية أن يتسبب ذلك في وقوع زالزال.





وأفات وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن إقليم رونغ شيان في مقاطعة سيتشوان بالصين تعرض إلى زالزال بقوة 4.9 درجة مساء أمس ما تسبب في تضرر آلاف المباني وإصابة 12 شخصاً إلى جانب إلحاق الضرر بنحو 13 ألف آخرين.





ويعتبر هذا الزالزال هو الثالث الذي تفوق قوته 4 درجات والذي يضرب نفس المنطقة في غضون يومين، وفقاً للوكالة الرسمية في البلاد.





وأرجعت الوكالة السبب في حدوث الزلازال مستشهدة بخبراء في تلك المسألة، إلى أنها قد تكون حدثت بسبب أسباب طبيعية لكنه من غير المستبعد أن يكون التعدين الصناعي هو السبب.





ونقلت الوكالة الصينية عن حكومة مقاطعة رونغ شيان قولها بإنه نظراً لأسباب أمنية ومتطلبات بشأن الإنتاج الآمن، فإن شركات تعدين الغاز الصخري قامت بتعليق أعمالها.





وكانت شركات الطاقة الصينية المملوكة للدولة تستعد لزيادة الإنفاق على عمليات الحفر المحلي هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 بعد أن دعا الرئيس الصيني شي جين بينج في أغسطس الماضي لتعزيز أمن الطاقة المحلي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف تعدين الغاز الصخري بمقاطعة صينية وسط مخاوف وقوع زالزل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف تعدين الغاز الصخري بمقاطعة صينية وسط مخاوف وقوع زالزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).