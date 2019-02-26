الكشف عن اجتماع طارئ لرئاسة الجمهورية مع الزعماء السياسيين بشأن هذه الملفات

2019/02/26 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ان” رئاسة الجمهورية تعتزم عقد جلسة مباحثات مع جميع الزعماء السياسيين من الخط الاول وبحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة اكمال الكابينة الوزارية والتواجد الامريكي بالعراق”.وقال المصدر ، ان” هناك حراكا سياسيا لدى رئاسة الجمهورية لعقد جلسة مباحثات موسعة خلال الساعات المقبلة مع جميع الزعماء السياسيين من ...

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