عجلات السيارات الأولى التي وطأت أرض السعودية

2019/02/26 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود ذكريات الدبلوماسيين الأمريكان إلى سرد وقائع تاريخية عن المملكة العربية السعودية ومراحل تطورها الاجتماعي والاقتصادي، ومن بين هذه الوقائع دخول عالم السيارات الميكانيكية إلى المملكة لأول مرة في أوائل خمسينيات القرن الماضي.

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