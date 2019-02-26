السفير الإيراني لدى بريطانيا يوجه دعوة بخصوص استقالة ظريف

2019/02/26 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، لعدم نشر وتناقل أخبار تخص استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من مصادر مجهولة.

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