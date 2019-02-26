إيران توجه دعوة عاجلة للهند وباكستان

2019/02/26 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الخارجية الإيرانية الهند وباكستان بضبط النفس والسعي لخفض التوتر واعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات والمشاكل بينهما.

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