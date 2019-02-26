صالح و ماكرون يؤكدان على دعم المسيحيين و الايزيديين في العراق

2019/02/26 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باريس أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن “فرنسا تؤيد سياسة العراق الإقليمية المتوازنة، وأن هذا البلد ينبغي أن يحيّد عن أزمات الشرق الأوسط إن كانت مرتبطة بسورية أو إيران”.موضحاً أن “وجود التحالف الدولي عامل أساسي، وأنا واثق بأن الحلفاء يؤكدون أن لدى العراق دوراً أساسياً في المنطقة، ووجودنا الى جانبه ضروري”.وقال […]

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