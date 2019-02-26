مؤشر سوق العراق للأوراق المالية يواصل الانخفاض

2019/02/26 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية مجددًا على انخفاض بنسبة 1.27%,، متوقفًا عند 477.5 نقطة.

وقاد المؤشر في جلسة اليوم، انخفاض أسهم 10 شركات مساهمة، مقابل ارتفاع أسهم 4 أخرى.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 484,853,169 سهمًا، بقيمة إجمالية 286,093,581 دينارا، تحصلت من خلال إبرام 278 صفقة، شملت 26 شركة تم تداول اسهمها في جلسة اليوم، من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق رسميًا.

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