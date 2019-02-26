النجيفي يدين بشدة قتل 50 أيزيدية في سوريا ويدعو الحكومة لإجراءات عاجلة

2019/02/26 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدان تحالف القرار العراقي، بشدة جريمة داعش الارهابية بقتل 50 أيزيدية من السبايا في آخر جيب لها في سوريا.

وذكر بيان للتحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تلقى أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي وقادة وجماهير التحالف النبأ المروع الذي نشرته وسائل الإعلام البريطانية حول عثور قوات بريطانية على مقبرة جماعية تضم رؤوس خمسين امرأة من الطائفة الايزيدية في باغوز السورية".وأعرب النجيفي بحسب البيان "عن صدمته، وإدانته واستنكاره لهذا العمل الجبان بحق أخواتنا من المواطنات العراقيات من الطائفة الايزيدية الكريمة" داعيا الحكومة إلى "اتخاذ الاجراءات الضرورية العاجلة التي تفكك الأزمة المؤلمة للايزيديين ، ومعالجة ملف المخطوفين والشهداء، والعمل على تعزيز ثقة المكون الايزيدي بأن الصفحات السود القاسية التي تعرضوا لها مع بقية المكونات العراقية الشريفة على أيدي تنظيم داعش الإرهابي لا يمكن أن تتكرر".وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت أول أمس الأحد، ان قوات النخبة البريطانية أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل داعش في سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة قتلن على أيدي الارهابيين.وقالت الصحيفة، إن "وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر معقل لداعش الارهابي شرق سوريا، على 50 رأسا لفتيات إيزيديات كن "عبدات للجنس" لدى داعش ، ملقاة في صناديق قمامة".وذكرت الصحيفة أنه "تم رصد هذا الاكتشاف المروع عندما دخلت القوات البريطانية مدينة باغوز المحاصرة على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا، آخر معقل لداعش".انتهى

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