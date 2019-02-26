النصر: الكتل السياسية توافقت على مرشحي الوزارات الشاغرة..لا وجود لاستجوابات

2019/02/26 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الثلاثاء، حصول توافق على مرشحي الوزارات الشاغرة في الكابيتة الحكومية لعادل عبدالمهدي، فيما اشار الى عدم وجود للاستجوابات.

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