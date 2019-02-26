اقليم كوردستان يحذر شركات السياحة الوهمية: ستتعرضون لعقوبات شديدة

2019/02/26 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء شركات السياحة والسفر داخل وخارج الاقليم الى استحصال موافقات رسمية لممارسة العمل.

وقالت الهيئة في بيان رسمي اليوم، انه يتعين على الشركات كافة التي تنظم رحلات سياحية الى اقليم كوردستان ان تستحصل اجازة رسمية لممارسة العمل من الهيئة.

واوضح البيان ان اي شركة تفتقد للإجازة الرسمية، وتحمل اسما وهميا ستتعرض الى عقوبات قانونية شديدة، مشيرا الى ان مثل هذه الشركات الموجودة في الاقليم سيتم اغلاقها.

وتابع البيان ان تلك الشركات التي تنظم رحلات للسائحين من خارج اقليم كوردستان ومن دون اجازة رسمية سيتم معاقبتها، مؤكدا ان الشركات الوهمية تسببت بمشاكل كبيرة بالنسبة لحركة السياحة في اقليم كوردستان.

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