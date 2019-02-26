صالح: نأمل أن تؤدي فرنسا دوراً مميزاً في إعمار وإستقرار

2019/02/26 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح في باريس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أعرب عن أمله بأن تؤدي فرنسا دوراً مميزاً في اعمار واستقرار العراق.

وأكد الرئيس صالح بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسة منه، ان “العراق يتطلع الى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا”، معبرا عن أمله بـ”أن تؤدي دوراً مميزاً في اعمار واستقرار البلاد ومدنه المخربة، والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة والصناعة بما يحقق الازدهار وتوفير فرص عمل للشباب”.

من جانبه، جدد لارشيه، “مساندة فرنسا للعراق لتحقيق امنه واعماره والمساهمة في اعادة الحياة الطبيعية لمناطقه المتضررة من خلال دعم عودة النازحين واللاجئين الى مدنهم”.

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