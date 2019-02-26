(بالصور) انزال جوي يستهدفت اكبر معسكرات داعش غرب الانبار

2019/02/26 | 17:04

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اعلن قائد الفوج التكتيكي في شرطة محافظة الانبار ،اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استباقية بمشاركة ستة مروحيات لطيران الجيش العراقي وبتنفيذ من قوات الفوج التكتيكي ، لافتاً الى ان العملية اسفرت عن تدمير معسكر امديسيس (غربي الانبار) واعتقال اربعة من تنظيم داعش الارهابي .

وقال العقيد عادل الدليمي لمراسل (باسنيوز)، ان " الفوج التكتيكي في الانبار وبمشاركة ستة مروحيات قتالية نفذت عملية استباقية استهدفت معسكر امديسيس في وادي الفذف غرب الانبار ما اسفر عن اعتقال اربعة من عناصر داعش وتدمير المعسكر الارهابي وخمسة ابراج مثبتة على التلال كان يستخدمها التنظيم في المراقبة ".

واضاف الدليمي ، ان " القوات الامنية دمرت اربعة دراجات نارية عائدة لارهابيي داعش وتفجير ثلاث انفاق سرية مع تدمير كامل معسكر امديسيس الذي يعد من اكبر المعسكرات الارهابية للتنظيم المتطرف ".





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