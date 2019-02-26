الاستخبارات العراقية تخترق خلية كانت تخطط لجذب عناصر من داعش

2019/02/26 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية يوم الثلاثاء عن اختراق وتفكك خلية تابعة لتنظيم داعش في محافظة الانبار غرب العراق.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان مفارزها في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 39 و أثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اختراق وتفكيك نواة لخلية إرهابية مكونة من 3 إرهابيين في منطقة البو عساف بجزيرة الرمادي – الانبار.

واوضح البيان ان اعضاء تلك الخلية كانوا يخططون على جذب عناصر أخرى وتشكيل خلايا إرهابية متعددة تقوم بأعمال إرهابية وهم من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

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