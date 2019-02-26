الكعبي يوجه بإنجاز المشاريع الخدمية في جانب الكرخ ببغداد

2019/02/26 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بمراقبة انجاز جميع المشاريع الخدمية في جانب الكرخ .

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