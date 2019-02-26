2019/02/26 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي ،الثلاثاء، عن سبب منع الولايات المتحدة الامريكية اقتحام القوات العراقية لمناطق “ داعش”.وقال عليوي ان “انتعاش ونشاط زمر “ داعش” يزداد بازدياد تحركات ونشاط القوات الأمريكية بكل منطقة”، مبينا إن “واشنطن على دراية كاملة بأماكن تواجد الزمر الإرهابية وعدتهم وعددهم ولا تسمح للقوات العراقية بالتحرك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: هذا سبب منع واشنطن اقتحام القوات الامنية لمناطق “داعش” alansaar.

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