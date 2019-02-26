جولدمان ساكس: خسائر الدعاوى القضائية ستصل لـ1.9 مليار دولار

2019/02/26 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن بنك "جولدمان ساكس" أن الخسائر من الدعاوى القانونية المستمرة ستصل إلى 1.9 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الذي تم تخصيصه للتكاليف القانونية.





وفي سبتمبر الماضي توقع المصرف الأمريكي أن يسجل خسائر من القضايا القانونية قيمتها تصل عند مستوى 1.8 مليار دولار.





ولم يوضح "جولدمان ساكس" في إفصاحه الصادر اليوم الثلاثاء السبب وراء زيادة تلك التقديرات.





وأكد البنك الأمريكي على أن الأموال التي أعلنها في الإفصاح هي عبارة عن بند محاسبي منفصل عن الاحتياطات القانونية ويغطي كافة المسائل الممكنة بشكل معقول.





وفي العام الماضي أضاف "جولدمان ساكس" 844 مليون دولار لمخصصاته القانونية والتنظيمية وهو أعلى 4 مرات عن ما حدده في 2017.





ويواجه "جولدمان ساكس" تحقيقات من جانب السلطات في ماليزيا ووزارة العدل الأمريكية لدوره كمنظم لمبيعات السندات الماليزية لآجل 3 سنوات والتي جمعت مبلغ 6.5 مليار دولار من أجل صندوق الثروة السيادي.





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