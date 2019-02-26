المركزي الصيني يحث على زيادة الابتكار بالأسواق المالية لدعم الاقتصاد

2019/02/26 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن البنك المركزي في الصين عزمه إصدار دليلاً حول سياسة الائتمان الاقتصادي في العام الجاري، وتشجيع الأسواق المالية على الابتكار لدعم الاقتصاد.





وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء إن دور سوق السندات في تجديد رأس مال البنوك سيتعزز في حين سيتم تشجيع تمويل السندات من قبل الشركات الخاصة والصغيرة.





وشدد المركزي الصيني على أن مهمة دفع المخاطر المالية لاتزال مهمة صعبة، مشيراً إلى أنه سيسعى في الوقت نفسه نحو زيادة عمليات التحكم في المخاطر تجاه عمليات التمويل العقاري وسوق الذهب والأوراق التجارية.





وفي الأسبوع الجاري حث منظمو التأمين والمصارف الصينية البنوك التابعة للدولة على ضرورة تنفيذ زيادة حادة في عملية إقراض الشركات الخاصة بنحو 30% عن مستويات العام الماضي.





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