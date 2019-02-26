عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ2016

2019/02/26 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو عامين ونصف خلال ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت تصاريح البناء.





وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، اليوم الثلاثاء، تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنسبة 11.2%، لتسجل وتيرة سنوية عند 1.07 مليون عملية في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016، مقابل مستوى 1.21 مليون عملية في نوفمبر بعد التعديل.





وكانت تقديرات المحللين أشارت إلى أن عمليات بدء بناء المنازل ستُسجل زيادة عند مستوى 1.25 مليون عملية خلال ديسمبر الماضي.





وعلى أساس سنوي، تراجعت تراجع عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية بنحو 10.9% مقارنة بمستوى 1.21 مليون عملية في ديسمبر 2017.





أما على مستوى تصاريح بناء المنازل الأمريكية فقد سجلت وتيرة سنوية عند 1.32 مليون تصريح خلال ديسمبر الماضي، بزيادة 0.3% عن مستويات نوفمبر السابق له.





وعلى أساس سنوي، ارتفعت تصاريح البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.





وكانت التوقعات تشير إلى أن تصاريح بناء المنازل الأمريكية سوف تسجل 1.29 مليون تصريح.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1364 دولار.





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