بايل يثير الكثير من التساؤلات

2019/02/26 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسم الكثيرون من مناصري ريال مدريد أن يكون غاريث بايل خليفة رونالدو كقائد هجومي ، لكنّ ذلك لم يحصل طيلة المباريات، بل إن الكثير من التقاريرِ الصحفية أشارت إلى أن بايل أصبح منعزلاً عن زملائه وعلاقته ساءت مع البعض الآخر.

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