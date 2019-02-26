2019/02/26 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يشارك نادي خانزاد، بطل اندیة العراق للمتقدمين بالشطرنج، في بطولة ٲندیة العرب للعبة في تونس.

ويشارك نادي خانزاد في البطولة، باعتباره حامل لقب بطولة العراق للعبة، بخمسة لاعبين، هم نوح علی حسین، دیدار محمد ظاهر، دانا جمال، سامح المصري، زوزك صلاح.

ومن المقرر ان تقام البطولة العربية للعبة في تونس، لممدة من الثاني من شهر اذار المقبل، وتستمر حتى الثامن منه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خانزاد الأربيلي يمثل العراق ببطولة العرب للشطرنج في تونس) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خانزاد الأربيلي يمثل العراق ببطولة العرب للشطرنج في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).