العراق..20 ألف طبيب خارج البلاد بسبب الاعتداءات والتهديدات العشائرية

2019/02/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت وزارة الصحة العراقية، ارتفاعاً في هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد، مؤكدة أنّ الظروف الحالية داخل البلاد غير مناسبة للعمل الطبي، وأنّ هجرة الكفاءات تسببت بنقص كبير في الخبرات بالمستشفيات العراقية.

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