ارتفاع انتاج النفط بحقل ايراني مشترك مع العراق

2019/02/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن متعهد مشروع تطوير حقل "ياران الجنوبي" الواقع في جنوب غربي ايران والمشترك مع العراق، ارتفاع طاقة الانتاج بالحقل بعد الحاق 6 آبار جديدة بالشبكة.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن همايون كاظمي قوله أن مراحل عمليات تركيب المعدات وتدشين الآبار الستة، تمت بوتيرة أسرع من المخطط، لافتا الى أن العمل في حقل ياران الجنوبي سيستمر على هذا النحو.

وأكد كاظمي أن كافة العمليات المتعلقة بتدشين الابار الستة أنجزت عبر شركات ايرانية، حيث أفضى ذلك لايجاد فرص عمل للمختصين المحليين وزيادة طاقة انتاج النفط الخام بهذا الحقل المشترك.

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