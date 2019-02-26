زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يستنكر مجزرة ذبح 50 ايزيدية في الباغوز

2019/02/26 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استنكر زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مجزرة ذبح 50 من الفتيات الايزيديات تم العثور على رؤوسهم في منطقة الباغوز في ريف دير الزور السورية يوم الاحد الماضي 24.02.2019 .و قال الحكيم في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، ان العثور على خمسين رأسا مقطوعة لفتيات ايزيديات […]

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