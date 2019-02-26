النجباء: نقل القتلة من سوريا إلى العراق خدعة أميركية وهذا ما على الحكومة فعله

2019/02/26 | 17:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي"

بغداد اليوم - متابعة

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، لعقد قمّة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبحسب وسائل إعلامية، سيلتقي ترامب وكيم في هانوي، لتناول العشاء يوم غد الأربعاء، وتليه اجتماعات رسمية يوم الخمي

بغداد اليوم - متابعة

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الهند وباكستان بضبط النفس والسعي لخفض التوتر واعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات والمشاكل بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن "الجمهورية ال

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