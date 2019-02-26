2019/02/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصطفى كبر، مقرر المكتب القيادي لـ"حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، إن استغراب تأجيل إجراءات تعديل الدستور، جهل لكثير من الناس عن كيفية الإجراءات.

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