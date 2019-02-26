2019/02/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – دهوكتم تحرير طفلتين كورديتين إزيديتين أخريين في باغوز السورية.وأعلن مسؤول مكتب تحرير المختطفين، حسين القائدي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "الطفلتين سعاد رشو (15 عاماً) وجولين علاء (10 أعوام) تم تحريرهما في منطقة باغوز السورية".وأضاف القائدي: "منذ بدء عملية تحرير باغوز، تم تحرير 20 امرأة وطفلاً إزيدياً في باغوز".خلال هجم داعش على سنجار في مطلع آب 2014، وقع 6417 شخصاً في قبضة التنظيم، وقد تم حتى الآن تحرير 3371 منهم بمساعدة مكتب تحرير المختطفين.

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