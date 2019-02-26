احدهما زوج لامرأتين .. شرطة السليمانية تعرض اعترافات شخصين اغتصبا فتاة

2019/02/26 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عرضت شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء اعترافات لمتهمين قاما بالاعتداء جنسيا على فتاة.

وترجع قضية المتهم الاول المتزوج من امرأتين الى قبل ثلاث سنوات من الآن تعرف على الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما عن طريق شقيقته لتحصل علاقة بينه وبين الفتاة ويقوم بالاعتداء عليها جنسيا.

ان الفتاة ارادت بعد ذلك ان تنهي العلاقة مع ذلك الرجل لكنه لم يوافق واشترط الحصول على مبلغ من المال لكي يتركها.

وبعد تسجيل شكوى قانونية من قبل الفتاة تمكنت مفارز مركز شرطة "آزادي" التابعة لمديرية شرطة محافظة السليمانية من القاء القبض على المتهم.

وفي الملف ذاته القت مفارز شرطة "آزادي" القبض على متهم آخر ايضا اقام علاقة مع الفتاة نفسها وقد اعتدى عليها جنسيا ايضا.

من جهته قال المتحدث باسم شرطة السليمانية النقيب سركوت احمد في التسجيل التي عرضت فيه الاعترافات ان المتهمين تم ايداعهما بالحبس بقرار من القضاء والتحقيقات مستمرة معهما.

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