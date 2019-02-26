ندوة حوارية في جامعة ذي قار حول دور التشريع في تعزيز رقابة الاعلام - تقرير مصور

2019/02/26 | 17:34

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

عقدت في كلية الاعلام بجامعة ذي قار اليوم ، وبحضور النائب هيفاء الامين ، ندوة حوارية حول دور التشريع في تعزيز رقابة الاعلام على المؤسسات الحكومية.

وقال المشرف

شبكة اخبار الناصرية:عقدت في كلية الاعلام بجامعة ذي قار اليوم ، وبحضور النائب هيفاء الامين ، ندوة حوارية حول دور التشريع في تعزيز رقابة الاعلام على المؤسسات الحكومية.وقال المشرف على الندوة حيدر الخفاجي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الندوة التي ادارها الدكتور نجم طارش تناولت دور الجهات التشريعية في تكريس سلطة الاعلام كجهة رقابية على المؤسسات الحكومية في البلاد .وبين ان الحضور من طلبة كلية الاعلام طرحوا العديد من الاسئلة والمداخلات حول القوانين المتعلقة بالاعلام والحرية الشخصية بالاضافة لمناقشة القوانين المعطلة في البرلمان .

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