مفوضية حقوق الإنسان العراقية: تلقينا باسفٍ بالغ خبر العثور على 50 رأس مقطوعة لنساء ايزيديات في مدينة باغوز السورية

2019/02/26 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد عبّر نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري عن اسفه البالغ لخبر العثور على (50) رأس بشرية مقطوعة تعود لنساء وفتيات ايزيديات حسب ماذكرته قوات النخبة البريطانية SAS خلال انهاءها لتحرير المدينة للصحافة البريطانية.وقال الشمري اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا وشجبنا لهذه الجرائم الوحشية التي […]

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