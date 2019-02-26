2019/02/26 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، أن تحالفه حسم الاتفاق مع تحالف سائرون لإكمال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يعلن حسم الاتفاق بين الفتح وسائرون لإكمال الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعلن حسم الاتفاق بين الفتح وسائرون لإكمال الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).