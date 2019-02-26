2019/02/26 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الجمركية في مركز جمرك المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى اليوم الثلاثاء ٦ أرساليات من مادة البورك أيراني المنشأ بسبب فشلها في الفحوصات القياسية المعتمدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تعيد (١٥٠) طنا من البورك في منفذ المنذرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تعيد (١٥٠) طنا من البورك في منفذ المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).