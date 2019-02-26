ديالى.. مجلس المحافظة يتهم جهات متنفذة بهدر أكثر من 100 مليار دينار

2019/02/26 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عدد من أعضاء مجلس محافظة ديالى المعفيين من رئاسة اللجان،اليوم الثلاثاء، جهات متنفذة بالمجلس بالتسبب بهدر أكثر من 100 مليار دينار، مؤكدين بأنهم اصبحوا

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