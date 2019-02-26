بالصور: بإنزال جوي عراقي.. اعتقال ثلاثة “دواعش” غربي الانبار

2019/02/26 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امر فوج المهمات الخاصة في الفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة محافظة الانبار العقيد عادل حميد رشيد،اليوم الثلاثاء ، عن اعتقال ثلاثة من عناصر عصابات

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