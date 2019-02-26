العلاق يعلن قرب توزيع قطع أراضٍ على المواطنين

2019/02/26 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، قرب توزيع قطع أراضي على المواطنين من جميع المحافظات، عملاً بقرار مجلس الوزراء.وقال المكتب الإعلامي للأمانة في بيان صحفي، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ترأس اجتماع توحيد الإجراءات المصرفية المختصة في منح القروض للمواطنين المسجلين على الوحدات السكنية في المشروعات الاستثمارية في ضوء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 والتي أوجبت إعادة النظر بالآليات المتبعة بهذا الشأن".

وقال العلاق، أن "الدولة وبرنامجها الحكومي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار كمحرك رئيس وفاعل وشريك للقطاع العام لدفع عملية التنمية في البلاد، عبر تقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للمواطنين وتمويل المشاريع التي تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاستثمار، وإيجاد آليات موحدة تعتمدها المصارف كافة وفق إجراءات مبسطة وسهلة تجعل تلك القروض في متناول الجميع، وتحمي في الوقت ذاته أموال المصارف والمودعين لديها".

وأوضح، ان "المجلس الأعلى للإسكان ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بصدد توزيع قطع أراضٍ على المواطنين في محافظات البلاد كافة، مع مراعاة مستويات الدخل بضمنها التوزيع المجاني، عملاً بما جاء في قرار مجلس الوزراء بتوزيع الأراضي على المواطنين".

وتابع، أن "الاجتماع خلص الى قيام الجهات ذات العلاقة بتحديد الملاحظات المتعلقة بتسهيل الإجراءات المذكورة، وتكييف القوانين والأنظمة والتعليمات وفق جدول زمني محدد".

وأشار الى، انه "حضر الاجتماع الذي نظمته شعبة النتائج في الأمانة العامة، ممثلي، لجنة المشاريع المتلكئة للمشاريع الاستثمارية، والبنك المركزي العراقي، وصندوق الإسكان، ودائرتي التسجيل العقاري وعقارات الدولة، فضلا عن مديري المصارف الحكومية والخاصة ورابطة المصارف العراقية".



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