الجامعات الجزائرية تتظاهر رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/02/26 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن عددا من طلبة الجامعات كسروا الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة حول محيط جامعاتهم، مشيرة إلى توقيف عدد من الطلبة.وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه بالإضافة إلى حالة الغليان، التي تشهدها مختلف الجامعات، خرج تلاميذ بعض المعاهد الثانوية إلى الشوارع، رافعين شعارات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.وعززت الشرطة الجزائرية تواجدها بمحيط الحرم الجامعي في العاصمة الجزائر تحسبا لخروج مظاهرات مرتقبة للطلبة ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة.

وتشهد المدن الجزائرية في الأيام الأخيرة احتجاجات بعد إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.انتهى.ص.هـ.ح.

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