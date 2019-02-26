2019/02/26 | 17:45

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بالصور..



حريق يندلع داخل صندوق الاسكان العراقي

العراقامن

بالصور..



حريق يندلع داخل صندوق الاسكان العراقي

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:26

مبنى الصندوق وسط بغداد

ينشر لكم موقع "الغدير"، صور الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الاربعاء، في مبنى صندوق الاسكان والاعمار العراقي وسط العاصمة بغداد

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