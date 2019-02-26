صحة كركوك تغلق 3 محال وتفرض غرامات مالية على أخرى

2019/02/26 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أغلقت فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة كركوك، ثلاثة محال وفرض غرامات مالية على أخرى في حملة صحية بالمحافظة.

وقال مصدر طبي في دائرة الصحة لـ”النور نيوز”، “بالتعاون مع لجان الرقابة الصحية في قطاع كركوك الثاني وممثلي الامن الوطني تم تنفيذ حملة تفتيشية رقابية على المطاعم والكافتريات والافران والمعامل لمتابعة مدى التزام اصحابها بالشروط الصحية من حيث النظافة والاجازات الصحية الممنوحة لهم”، مشيرا الى غلق ثلاث محلات لعدم التزامهم بالشروط الصحية”.

وأضاف، انه “تم فرض غرامة 500 ألف دينار على احد المعامل، وتم التأكيد على اصحاب المطاعم والكافتريات الالتزام بالشروط الصحية وتبليغهم بضرورة الحصول على الاجازات الصحية والتوجيه بضرورة عمل بطاقات صحية للعمال والاهتمام بنظافة المكان وأدوات العمل من اجل منع انتقال الامراض الوبائية”.

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