التعليم توجه باعتماد نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي المقبل

2019/02/26 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، باعتماد دليل وأسس شروط وضوابط نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي 2019 / 2020.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي وجه باعتماد شروط وضوابط نظام المقررات للمرحلة الدراسية الاولى (الفوج الدراسي) للتخصصات كافة واعتبارا من العام الدراسي 2019 – 2020”.





وأضاف، ان “وزير التعليم اوعز الى الجامعات والكليات والمعاهد كافة بتنفيذ الاجراءات اللازمة على مستوى الجامعة والكلية والقسم والفرع ضمن المدد المحددة استعدادا لتطبيق نظام المقررات”.





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