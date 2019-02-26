هندسة الحشد تعتزم زيادة مساحة الأهوار بانعاش “الشويجة” و”الشبيجة”

2019/02/26 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اعلنت الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن شروعها بخطة نقل المياه من هور الحويزة نحو محمية الصافية والخابطة وسدة الفلين عبر سدة عجيردة من خلال الحد الفاصل بين محافظتي ميسان والبصرة وبمساحة تبلغ 320كم, فيما اكد مختصون ان هذه الاراضي لم تغمرها المياه منذ عام 2008.وذكرت الهيئة في بيان […]

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