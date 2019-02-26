2019/02/26 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة البصرة تعتقل متهمين بسرقة 48 مليون دينار من مواطن

26/02/2019 17:43:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / البصرة/ م.ا

أعلنت مديرية الشرطة في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، إلقاء قواتها القبض على ثلاثة متهمين بسرقة 48 مليون دينار من مواطن بعد مراجعته لأحد المصارف.

وذكرت المديرية في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) أن "قوة من قسم مكافحة الإجرام ألقت القبض على ثلاثة متهمين يشكلون عصابة للسرقة"، مبينة أن "المتهمين تم القبض عليهم لسرقتهم مبلغ 48 مليون دينار من مواطن بعد مراجعته أحد المصارف في المحافظة، وقد أحدثوا ثقباً في عجلة سيارته لإجباره على التوقف".

يشار الى أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها القتل والسرقة، كما تحصل في المحافظة خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى تفجير عبوات صوتية وإطلاق نار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بهذا النوع من الجرائم تراجع ارتكابها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شرطة البصرة تعتقل متهمين بسرقة 48 مليون دينار من مواطن) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شرطة البصرة تعتقل متهمين بسرقة 48 مليون دينار من مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).