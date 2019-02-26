2019/02/26 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ،الثلاثاء، إن خروج القوات الأمريكية من البلاد لن يؤثر على الملف الأمني، لافتا إلى إن القوات الأمنية والحشد الشعبي يمسكون الملف بكل قوة في البلاد.وقال عضو اللجنة كريم عليوي إن “قواتنا الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي يمسكون الملف الأمني بكل قوة ولن يكون هنالك إي خروقات او انهيار امني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عليوي: واشنطن تقوم بتحريك جيوب الإرهاب لخلق فوضى داخلية alansaar.

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