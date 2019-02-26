بالصور.. أثار ماخلفه الحريق الذي اندلع ظهر اليوم داخل مبنى صندوق الاسكان

2019/02/26 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلعت "العهد نيوز" اليوم الثلاثاء، صوراً تظهر ما خلفه الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من مبنى صندوق الاسكان العراقي الكائن وسط العاصمة بغداد.واندلع، ظهر

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